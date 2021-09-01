Son dakika: Beşiktaş Francisco Montero transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş , İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero 'nun transferini özel bir video ile duyurdu.Montero, transfer açıklamasındaki videoda şu sözleri sarf etti;"Hayatta en çok iz bırakan anlar tecrübe ettiğimiz zorluklar ve başarılardır. İz bırakırlar, çünkü geriye dönüp baktığımızda her ikisini de tebessümle hatırlarız. Türkiye'ye ilk gelişimiz bizim için hayata meydan okumak gibiydi. Genç yaşta ilk defa yurt dışında çıkmak, bilmediğin bir ülkede hamile eşini evde yalnız bırakıp maçtan maça koşturmak... Ve akılda onlarca soru...

Tüm bunlar, tecrübe ederken zorlandığın ama sonrasında seni olgunlaştıran özel anlara dönüyor. Bir insanın ömründe tecrübe edebileceği en özel ilkleri İstanbul'da yaşadım. Önce kızımın doğumu, sonra kariyerimin ilk kupaları. Tüm bunlar için Beşiktaş'a minnettarım. Ve şimdi bu güzel anıların sayısını arttırmak için tekrar dönüyorum. Hem de bu sefer daha rahat, daha heyecanlı ve daha talepkar bir şekilde."



"YUVANA HOŞ GELDİN FRANCISCO MONTERO"

Öte yandan siyah beyazlılar, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;



"Yuvana Hoş Geldin Francisco Montero



Futbol Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero'ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

