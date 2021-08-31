Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! İşte Francisco Montero'nun geliş saati

Son dakika spor haberi: Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! İşte Francisco Montero'nun geliş saati

Son dakika spor haberi... Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre Siyah-Beyazlılar'ın anlaşma sağladığı İspanyol stoper Francisco Montere 23.30'da İstanbul'a inecek. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 15:49 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 16:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! İşte Francisco Montero'nun geliş saati

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Francisco Montero transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar İspanyol oyuncu ve kulübü Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Beşiktaş bu sezonki 11'inci transferi geçen sezon kiralık oynayan Francisco Montero'yu alarak yaptı.

Atletico Madrid ile Montero'nun bonservisinin yarısı karşılığında 750 bin Euro bedel üzerinden anlaşan siyah beyazlılar, İspanyol stoperi bu gece İstanbul'a getirecek.

Siyah beyazlı ekiple 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Montero, geçen sezon Beşiktaş'ta 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi elemesinde görev yapmıştı.

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