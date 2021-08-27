Son dakika spor haberi: Ne güzel kura

Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük organizasyonunda temsil etme hakkı kazanan Beşiktaş'ta dün 'dev' bir heyecan vardı. Siyah-beyazlılar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kuraya 4. torbadan girecekti. Bu da özellikle ilk 2 torbadan gelecek Avrupa devleriyle eşleşmek demekti. Ancak Kartal'ın dün 'kura şansı' yanındaydı. Temsilcimiz C Grubu'nda Portekiz şampiyonu Sporting Lizbon, Alman devi Borussia Dortmund ve Hollanda'nın köklü temsilcisi Ajax ile eşleşti.

Kurada birbirinden güçlü takımlar eşleşince Beşiktaş için tablo riskliydi. A Grubu'nda M.City, PSG, B'de A.Madrid, Liverpool, Porto, D'de İnter, Real Madrid, E'de Bayern, Barcelona, Benfica, H'de Chelsea, Juventus buluşmuştu. C Grubu, F Grubu ve G Grubu nispeten daha kolay görünüyordu. Chelsea'nin efsane isimlerinden Essien, Beşiktaş'ı C Grubu'na gönderdi. Siyahbeyazlı taraftarlar sosyal medyada "Eline sağlık Essien" mesajları paylaştı. Kartal bu kura ile umutlarını artırdı.

SPORTING

Sporting Lizbon yıllardır Porto ve Benfica'nın arkasında kalmıştı. Teknik direktörlüğe gelen 36 yaşındaki Ruben Amorim, kulübü 18 yıl sonra Portekiz şampiyonluğuna taşıdı. 3-4-3 sistemini mükemmel şekilde uyguluyorlar. Palhinha, Gonçalves ve Paulinho Sporting'in önemli silahları.

Başarıları: Lig şampiyonluğu (19), Portekiz Kupası (17), Lig kupası (3), Kupa Galipleri Kupası (1), Portekiz Süper Kupası (9)

Gelenler: Ugarte, Esgaio, Reis, Vinagre, Virginia

Gidenler: Maximiano, Misic, Antunes, Lumor, Rosier

DORTMUND

Almanya'da Bayern Münih'ten sonra en güçlü kadroya sahip takım. 4-3-3 dizilişiyle oynuyorlar. Reus, Hazard ve müthiş forvet Haaland'an oluşan hücum hattı korkutucu. Yeni transfer Malen de ilk 11'de Hazard'ın formasını tehdit ediyor. Sancho'yu Manchester United'a sattılar.

Başarıları: Şampiyonlar Ligi (1), Lig şampiyonluğu (8), Almanya Kupası (5), Kulüpler Dünya Kupası (1), Kupa Galipleri Kupası (1), Almanya Süper Kupa (6)

Gelenler: Ugarte, Esgaio, Reis, Vinagre, Virginia

Gidenler: Sancho, Balerdi, Delaney, Toljan, Gomez

AJAX

Ajax, Hollanda'nın en köklü takımlarından. A Takım'dan en küçük yaş kategorisine kadar 4-3-3 sistemiyle oynuyorlar. Kalecileri Onana 3 Kasım'a kadar doping nedeniyle cezalı. Forvet Haller, 10 numaraları Klaassen ve yeni transfer Berghuis, Ajax'ın en tehlikeli oyuncuları.

Başarıları: Şampiyon Kulüpler şampiyonluğu (3), Şampiyonlar Ligi (1), Lig şampiyonluğu (35), Hollanda Kupası (20), Hollanda Süper Kupa (9), UEFA Kupası (1), Kulüpler Dünya Kupası (2), Kupa Galipleri Kupası (1), UEFA Süper Kupa (3)

Gelenler: Berghuis, Gorter, Pasveer, Danilo

Gidenler: Marin, Traore, Lang, Scherpen, Eiting

KASA DOLACAK

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak 15 milyon euro'yu kasasına koyacak. Galibiyet başına 2.8 milyon euro kazanacak. Beraberliğe 930 bin euro veriliyor. Son 16 turuna kalırsa 9.6 milyon euro, çeyrek final yaparsa 10.6 milyon euro, yarı finale yükselirse ise 12.5 milyon euro alacak. Finaliste 15.5 milyon euro, şampiyona ise 19 milyon euro veriliyor.