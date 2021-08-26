SON DAKİKA: Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu! İşte Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubu! (Son dakika BJK spor haberleri)

İstanbul'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında Beşiktaş'ın grubu ve rakipleri belli oldu. İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilen kura sonrasında siyah-beyazlı ekip grubunda yer aldı.
İŞTE GRUPLAR
A GRUBU
Manchester City
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
Club Brugge
B GRUBU
Atletico de Madrid
Liverpool
Porto
Milan
C GRUBU
Sporting Lizbon
Borussia Dortmund
Ajax
Beşiktaş
D GRUBU
Inter
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Sheriff
E GRUBU
Bayern Münih
Barcelona
Benfica
Dynamo Kyiv
F GRUBU
Vilarreal
Manchester United
Atalanta
Young Boys
G GRUBU
LOSC Lille
Sevilla
Salzburg
Wolfsburg
H GRUBU
Chelsea
Juventus
Zenit
Malmö
Peki hangi takımlar hangi torbada kura çekimine giriyor? İşte yanıtı...
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk
RB Leipzig
Salzburg
Benfica
Atalanta
Zenit
4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Sherif
Club Brugge
Young Boys
Milan
Malmö
Wolfsburg
İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE
Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.