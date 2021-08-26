SON DAKİKA: Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu! İşte Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubu! (Son dakika BJK spor haberleri)

İstanbul'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında Beşiktaş'ın grubu ve rakipleri belli oldu. İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilen kura sonrasında siyah-beyazlı ekip grubunda yer aldı.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU

Manchester City

Paris Saint-Germain

RB Leipzig

Club Brugge

B GRUBU

Atletico de Madrid

Liverpool

Porto

Milan

C GRUBU

Sporting Lizbon

Borussia Dortmund

Ajax

Beşiktaş

D GRUBU

Inter

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff

E GRUBU

Bayern Münih

Barcelona

Benfica

Dynamo Kyiv

F GRUBU

Vilarreal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

G GRUBU

LOSC Lille

Sevilla

Salzburg

Wolfsburg

H GRUBU

Chelsea

Juventus

Zenit

Malmö

Peki hangi takımlar hangi torbada kura çekimine giriyor? İşte yanıtı...

1. TORBA

Chelsea

Villarreal

Atletico Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Inter

Lille

Sporting Lizbon

2. TORBA

Real Madrid

Barcelona

Juventus

Manchester United

PSG

Liverpool

Sevilla

Borussia Dortmund

3. TORBA

Porto

Ajax

Shakhtar Donetsk

RB Leipzig

Salzburg

Benfica

Atalanta

Zenit

4. TORBA

BEŞİKTAŞ

Dinamo Kiev

Sherif

Club Brugge

Young Boys

Milan

Malmö

Wolfsburg

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.