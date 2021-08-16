Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Stefano Denswil Beşiktaş'a!

Stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Brügge forması giyen Bologna'dan Stefano Denswil'in transferinde sona geldiği ve taraflar arasında bonservisiyle bir transferin gerçekleşmesi adına anlaşma sağlanmak üzere olduğu belirtildi.

İtalyan basınında Zerocinquantuno'nun haberine göre iki takım anlaşma noktasına gelirken Denswil'in de Beşiktaş'tan talep ettiği yıllık ücret açıklandı. Denswil'in yıllık 1.5 milyon Euro talep ettiği açıklandı. (Takvim)