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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Stefano Denswil Beşiktaş'a!

Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Takıma bir stoper takviyesi yapacak olan siyah beyazlılar için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Kartal, Bologna forması giyen Stefano Denswil'in peşinde. İşte detaylar... (Son dakika Beşiktaş haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Stefano Denswil Beşiktaş'a!

Stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Brügge forması giyen Bologna'dan Stefano Denswil'in transferinde sona geldiği ve taraflar arasında bonservisiyle bir transferin gerçekleşmesi adına anlaşma sağlanmak üzere olduğu belirtildi.

İtalyan basınında Zerocinquantuno'nun haberine göre iki takım anlaşma noktasına gelirken Denswil'in de Beşiktaş'tan talep ettiği yıllık ücret açıklandı. Denswil'in yıllık 1.5 milyon Euro talep ettiği açıklandı. (Takvim)

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