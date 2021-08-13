Haberler Beşiktaş Douglas çıkmaza girdi!

Douglas çıkmaza girdi!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncuların başında Douglas geliyor. 30 yaşındaki sağ bekin, Helenex Yeni Malatyaspor forması giyeceği iddia edilmişti. Ancak yapılan görüşmelerde Douglas'ın maaşının ödenmesi konusunda anlaşmazlık çıktı ve transfer şimdilik rafa kaldırıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Douglas çıkmaza girdi!
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncuların başında Douglas geliyor. 30 yaşındaki sağ bekin, Helenex Yeni Malatyaspor forması giyeceği iddia edilmişti. Ancak yapılan görüşmelerde Douglas'ın maaşının ödenmesi konusunda anlaşmazlık çıktı ve transfer şimdilik rafa kaldırıldı.
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