Douglas çıkmaza girdi!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncuların başında Douglas geliyor. 30 yaşındaki sağ bekin, Helenex Yeni Malatyaspor forması giyeceği iddia edilmişti. Ancak yapılan görüşmelerde Douglas'ın maaşının ödenmesi konusunda anlaşmazlık çıktı ve transfer şimdilik rafa kaldırıldı.
Beşiktaş'takadroda düşünülmeyen oyuncuların başında Douglas geliyor. 30 yaşındaki sağ bekin, Helenex Yeni Malatyaspor forması giyeceği iddia edilmişti. Ancak yapılan görüşmelerde Douglas'ın maaşının ödenmesi konusunda anlaşmazlık çıktı ve transfer şimdilik rafa kaldırıldı.