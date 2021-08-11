Son dakika transfer haberleri: Ve Beşiktaş Rachid Ghezzal'a kavuştu! "Şükürler olsun..."

Ve Beşiktaş'ta aşıklar kavuştu. Siyah- beyazlı takımın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı göz ağrısı Rachid Ghezzal dün İstanbul'a geldi. Kartal'ın kendisi ve kulübüyle anlaşmasının ardından dün yola çıkan Ghezzal'in uçağı saat 15.00 sıralarında havaalanına indi. Cezayirli yıldızın ve ailesinin neşeli halleri dikkat çekti. Çıkışta kartal pençesi yaparak fotoğraf çektiren Ghezzal, kulüp binasına hareket etti. Sonrasında sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki futbolcu ayağının tozuyla açıklamalarda bulundu.

O COŞKUYU YAŞAMAK İÇİN SABIRSIZIM

Yeniden evde olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Ghezzal, "Burada çok güzel anılarım, arkadaşlarım ve dahası kaldırdığım 2 kupa vardı. En başından beri Beşiktaş'ta devam etmek istediğimi söyledim. Allah'a şükürler olsun yeniden buradayım. Bu formayı giyeceğim için mutluyum" ifadelerini kullandı. Siyah- beyazlı taraftarlara da ayrı bir parantez açan Ghezzal, "Geçen sezon onlardan mahrum kalmıştık. Bu yıl o bahsedilen muhteşem coşkuyu yaşamak için sabırsızlanıyorum " şeklinde konuştu.

HERTHA'YI REDDETTİ

Hertha Berlin, Rachid Ghezzal'ın transferini kaçırdı. Alman FT'nin haberine göre, Alman ekibi, Leicester City'ye teklif yaptı. Ancak Ghezzal, çok sevdiği Beşiktaş'a transfer olmayı tercih etti. Boğaz'da 8 gol ve 19 asist yaptı. 3 milyon euro'luk bir teklif artı 1 milyon euro'luk olası bonus ile Beşiktaş'a gitti. Hertha Berlin oldukça uygun şartların olduğunu öğrenince, devreye girdi. Leicester'e daha iyi bir teklif yaptı. Ancak Ghezzal, Al Hilal ve Galatasaray'ı olduğu gibi daha yüksek bir ücret alma ihtimaline rağmen reddetti. Beşiktaş'ı seçti.

Beşiktaş'ın Ghezzal'i beklediği sıralarda heyecanlandıran paylaşımlar da arka arkaya geldi. Önce Cezayirli futbolcu uçaktan bir fotoğraf yayınlayıp "Eve dönüyoruz" diye yazdı. Hemen arkasından siyah-beyazlı kulüp de bir paylaşım yaptı. Ghezzal'in iki kupayla çekilmiş fotoğrağfının bulunduğu görselde "Yeni zaferler için yola çıktı, geliyor" ifadesi kullanıldı. İki gönderi de onbinlerce beğeni aldı.

Ghezzal'ın "Eve dönüyoruz" paylaşımını Beşiktaşlı takım arkadaşları adeta yorum yağmuruna tuttu. N'Koudou, Oğuzhan, Josef, NSakala, Welinton, Necip gibi takım arkadaşları fotoğraf altına yazdıkları yorumlarda birlikte forma giyecek olmalarının sevincini dile getirdiler.



Ghezzal'ı taşıyan uçağın, Beşiktaş Kongre Üyesi Tarkan Ser'e ait olduğu belirtildi. Ser'in Cenk Tosun'dan sonra Ghezzal için de özel uçağını Beşiktaş Kulübü'ne tahsis ettiği ifade edildi.