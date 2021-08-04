Son dakika transfer haberi: Yönetim çözüm arıyor! Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi

Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi yaşanıyor. Alex Teixeira ile anlaşılması sonrası Sırp 10 numara ile yollarını ayırmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, Ljajic'e kendisine takıl bulmasını söylemişti. Takvim'in haberine göre, Ljajic'e 6.5 milyon Euro bonservis ödeyen ve kontratı 2022'de bitecek oyuncudan para kazanmak isteyen yönetim ise oyuncudan gelen şok haberle sarsıldı.
CSKA 2.5 MİLYON VERDİ
Ljajic'in Beşiktaş yönetimine, yıllık kazancı olan 4 milyon Euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyeceğini bildirdiği öğrenildi. Sırp futbolcuya gelen en yüksek teklifin 2.5 milyon Euro ile CSKA Moskova'dan olduğu ve bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.
YÖNETİM ÇÖZÜM ARIYOR
Sırp futbolcunun yıllık 40 milyon TL'lik maliyetinden kurtulmak isteyen Beşiktaş yönetimi de oyuncuya takımdan ayrılması için baskı yapıyor. İtalya'dan da bazı talipleri olan Ljajic için yeni bir teklif bekleyen Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu göndererek harcama limitinde de yer açmayı hedefliyor.