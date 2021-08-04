Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Yönetim çözüm arıyor! Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi

Son dakika transfer haberi: Yönetim çözüm arıyor! Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi yaşanıyor. Transferler için mali kaynak oluşturmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim Ljajic ile yollarını ayırmak istiyor ancak yıllık 4 milyon Euro kazanan Ljajic bu rakamın altında bir teklife sıcak bakmıyor. Beşiktaş yönetimi bu krizi aşmak için tüm yolları denerken, formül aranıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Yönetim çözüm arıyor! Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi

Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi yaşanıyor. Alex Teixeira ile anlaşılması sonrası Sırp 10 numara ile yollarını ayırmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, Ljajic'e kendisine takıl bulmasını söylemişti. Takvim'in haberine göre, Ljajic'e 6.5 milyon Euro bonservis ödeyen ve kontratı 2022'de bitecek oyuncudan para kazanmak isteyen yönetim ise oyuncudan gelen şok haberle sarsıldı.

Son dakika transfer haberi: Yönetim çözüm arıyor! Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi

CSKA 2.5 MİLYON VERDİ

Ljajic'in Beşiktaş yönetimine, yıllık kazancı olan 4 milyon Euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyeceğini bildirdiği öğrenildi. Sırp futbolcuya gelen en yüksek teklifin 2.5 milyon Euro ile CSKA Moskova'dan olduğu ve bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Yönetim çözüm arıyor! Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi

YÖNETİM ÇÖZÜM ARIYOR

Sırp futbolcunun yıllık 40 milyon TL'lik maliyetinden kurtulmak isteyen Beşiktaş yönetimi de oyuncuya takımdan ayrılması için baskı yapıyor. İtalya'dan da bazı talipleri olan Ljajic için yeni bir teklif bekleyen Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu göndererek harcama limitinde de yer açmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Yönetim çözüm arıyor! Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi

1 YILLIK KONTRATI VAR

Kartal, 1 yıllık sözleşmesi kalan ve 6.5 milyon Euro ödediği Ljajic'ten bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor.

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