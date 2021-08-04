Son dakika transfer haberi: Yönetim çözüm arıyor! Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi

Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi yaşanıyor. Alex Teixeira ile anlaşılması sonrası Sırp 10 numara ile yollarını ayırmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, Ljajic'e kendisine takıl bulmasını söylemişti. Takvim'in haberine göre, Ljajic'e 6.5 milyon Euro bonservis ödeyen ve kontratı 2022'de bitecek oyuncudan para kazanmak isteyen yönetim ise oyuncudan gelen şok haberle sarsıldı.

CSKA 2.5 MİLYON VERDİ Ljajic'in Beşiktaş yönetimine, yıllık kazancı olan 4 milyon Euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyeceğini bildirdiği öğrenildi. Sırp futbolcuya gelen en yüksek teklifin 2.5 milyon Euro ile CSKA Moskova'dan olduğu ve bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.