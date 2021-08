Son dakika spor haberi: Alex Teixeira Beşiktaş taraftarına böyle seslendi! "Bekleyin geliyorum"

Esporte TV'ye konuşan 31 yaşındaki orta saha, transferi hakkında bir soruya "Beşiktaş'ı Türkiye'de futbol oynayan arkadaşlarımdan ve Josef'ten dinledim. O coşkuyu merak ediyorum. Aklımda şüphelerin kalmaması için işi biraz ağırdan aldım ancak artık her şey çok net" ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyasına yaptığı "Come to Beşiktaş" yorumlarına da değinen sambacı, "Sanal dünyada bu kadar ateşli olan bir taraftar grubunun normal hali şok edici olacaktır. Beni beklesinler, geliyorum" dedi.



KANKASI JOSEF DE DOĞRULADI

Öte yandan Teixeira'yı Josef de müjdeledi. Twitter'dan bir taraftarın "Alex nerede?" şeklindeki sorusuna cevap veren Josef, "Bilmiyorum ama yakın" dedi. Bu cevap 'Alex birkaç güne İstanbul'da olacak' şeklinde yorumlandı.