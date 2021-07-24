Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Akpom sesleri! Gelmeye hazır

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Akpom sesleri! Gelmeye hazır

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş'ta golcü arayışlarına öncelik verilmiş durumda. Kara Kartal, transfer listesindeki isimleri bir bir yoklarken sıcak bir iddia gündeme geldi. İngiliz forvet Chuba Akpom'la anlaşan Beşiktaş'ın kulübü Middlesbrough'ya da bonservis teklifi yaptığı belirtildi. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta Akpom sesleri! Gelmeye hazır!

Beşiktaş, ikinci forvet olarak düşündüğü Chuba Akpom ve menajeri ile görüştü. Sabah gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen 25 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Akpom sesleri! Gelmeye hazır!

Akpom'a "Bizden haber bekle" diyen Beşiktaş yönetimi, futbolcunun kulübü Middlesbrough'ya ise 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu rakamdan daha fazlasını ödemek istemezken İngiliz kulübünün 3-4 milyon Euro arasında beklentisi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Akpom sesleri! Gelmeye hazır!

Pazarlıkların devam ettiği ve bu transferin önümüzdeki hafta içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağı belirtildi. Akpom geçen sezon Championship'te 42 maçta 5 gol ve 4 asistle oynadı.

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