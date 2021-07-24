Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Akpom sesleri! Gelmeye hazır

Beşiktaş, ikinci forvet olarak düşündüğü Chuba Akpom ve menajeri ile görüştü. Sabah gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen 25 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Akpom'a "Bizden haber bekle" diyen Beşiktaş yönetimi, futbolcunun kulübü Middlesbrough'ya ise 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu rakamdan daha fazlasını ödemek istemezken İngiliz kulübünün 3-4 milyon Euro arasında beklentisi olduğu öğrenildi.