Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Rachid Ghezzal Leicester City'nin hazırlık maçına ilk 11'de yer aldı!

Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından Leicester City'e dönen Rachid Ghezzal'ın geleceği merak konusu oldu. Beşiktaş'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Cezayirli yıldızın transferinde Galatasaray'ın da devreye girmesi yarışı kızıştırdı. Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki futbolcu ile yaptığı son görüşmede 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

LEICESTER CITY'DE İLK 11'DE!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Rachid Ghezzal ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Leicester City'nin kamp kadrosunda yer alan Rachid Ghezzal, Burton Albion ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı.

Öte yandan milli yıldızımız Çağlar Söyüncü de Leicester City'de ilk 11'de kendine yer buldu.