Beşiktaş'ta Diego Godin'le anlaşma tamam, sıra Cagliari'de!

2) Uruguay A Milli Takımı ile 146 maça çıkarken, 8 kez ağları havalandırdı.

4) Sağ ayaklı stoper 1 kez Copa America'yı kazanırken, 2 kez de UEFA Kupası'nı havaya kaldırdı.

3) Kariyeri boyunca Inter, Atletico Madrid, Cagliari , Villarreal gibi ekiplerde görev yaptı.

5) Şu ana kadar Antonio Conte, Simeone, Pellegrini gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.

6) Geçtiğimiz sezon bir kez sakatlanan ve iki maç kaçıran oyuncu, son iki sezonda ise 3 kez sakatlandı.