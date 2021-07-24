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Beşiktaş'ta Diego Godin'le anlaşma tamam, sıra Cagliari'de!

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... 2 yıllık mukavele isteyen 35 yaşındaki savunmacı için flaş bir iddia gündeme geldi. 1+1'lik teklife olumlu dönüş yapan Godin için siyah beyazlı kulüp oyuncunun maaşının ise sadece yarısını ödeyebileceklerini Cagliari'ye iletti. İşte Godin'de son gelişmeler... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta Diego Godin'le anlaşma tamam, sıra Cagliari'de!

Beşiktaş stoper transferi için Diego Godin ve kulübü Cagliari ile görüşmelerini sürdürüyor. Yönetim, oyuncuyla yaptığı pazarlıklardan olumlu geri dönüş alırken, İtalyan ekibiyle temaslarına devam ediyor.

Beşiktaş'ta Diego Godin'le anlaşma tamam, sıra Cagliari'de!

Sabah gazetesinin haberine göre, siyah beyazlılar, 3 milyon Euro net maaşı olan 35 yaşındaki oyuncu için Cagliari'ye bu paranın yüzde 50'sini karşılama teklifinde bulundu. İtalyan temsilcisi, ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıları hafifletmek ve kadro maliyetini düşürmek için Godin'i göndermeyi isterken oyuncusundan anlayış bekliyor.

Beşiktaş'ta Diego Godin'le anlaşma tamam, sıra Cagliari'de!

Ancak Godin maaşının tamamını talep ederken, Beşiktaş'ın yüzde 50 dışına çıkmayacağı kaydedildi. Siyah beyazlılar oyuncuya ise 1 artı 1 yıllık teklif sundu, opsiyonu da maç sayısına bağladı. 2 yıllık sözleşme isteği olan Uruguaylı, opsiyonlu teklife de olumlu yaklaştı.

Beşiktaş'ta Diego Godin'le anlaşma tamam, sıra Cagliari'de!

10 MADDEDE GODIN

1) Kariyeri boyunca forma giydiği 585 karşılaşmada 36 gol attı ve 21 gol pası verdi.

2) Uruguay A Milli Takımı ile 146 maça çıkarken, 8 kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş'ta Diego Godin'le anlaşma tamam, sıra Cagliari'de!

3) Kariyeri boyunca Inter, Atletico Madrid, Cagliari, Villarreal gibi ekiplerde görev yaptı.

4) Sağ ayaklı stoper 1 kez Copa America'yı kazanırken, 2 kez de UEFA Kupası'nı havaya kaldırdı.

Beşiktaş'ta Diego Godin'le anlaşma tamam, sıra Cagliari'de!

5) Şu ana kadar Antonio Conte, Simeone, Pellegrini gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.

6) Geçtiğimiz sezon bir kez sakatlanan ve iki maç kaçıran oyuncu, son iki sezonda ise 3 kez sakatlandı.

Beşiktaş'ta Diego Godin'le anlaşma tamam, sıra Cagliari'de!

7) Son üç sezonda kart cezaları yüzünden sadece 2 maç kaçırdı.

8) Atletico Madrid ile 389, Villarreal ile 116, Inter ile 36, Cagliari ile 28, Club Nacional'de ise 16 maça çıktı.

Beşiktaş'ta Diego Godin'le anlaşma tamam, sıra Cagliari'de!

9) Şampiyonlar Ligi'nde 64, Avrupa Ligi'nde 42, Libertadores'te 10 maça çıktı.

10) Futbol hayatında kendisine 8.8 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

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