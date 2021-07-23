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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 4 bölgeye takviye istedi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda 4 mevkiye takviye yapmak için harekete geçti. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 09:57
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 4 bölgeye takviye istedi!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda belirlenen isimleri kadroya dahil etmek için yoğun mesai harcıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün antrenman sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Dış Transferlerden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları ile toplantı yaparken, dört bölgeye takviye istedi.

Tecrübeli çalıştırıcı "Takıma 2, 7, 9 ve 10 numara gerekli... Transfer edebilirsek iyi olur" dedi. Emre Kocadağ ise "Listemizdeki tüm oyuncularla temastayız. Dediğiniz bölgeler için çalışmalarımızı hızlandırdık" ifadelerini kullandı.

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