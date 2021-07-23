Diego Godin’i veto etti

Stoper bölgesi için yerli bir ismi tercih etmeyen Beşiktaş'ta Diego Godin'i, Başkan Ahmet Nur Çebi veto etti. Beşiktaş ihtiyaç duyulan bölgeler için transfer çalışmalarına devam ederken, yönetim kanadında stoper tercihinin yabancı bir isim olması konusunda fikir birliğine varıldı.
Stoperbölgesi için yerli bir ismi tercih etmeyen Beşiktaş'ta Diego Godin'i, Başkan Ahmet Nur Çebi veto etti. Beşiktaş ihtiyaç duyulan bölgeler için transfer çalışmalarına devam ederken, yönetim kanadında stoper tercihinin yabancı bir isim olması konusunda fikir birliğine varıldı. Yerli stoper defteri kapanan Beşiktaş'ta başkan Çebi'nin bizzat Godin transferini veto ettiği bildirildi.