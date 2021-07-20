HaberlerBeşiktaşSon dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valentin Rosier imzaya bekleniyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valentin Rosier imzaya bekleniyor
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta herkesin merakla beklediği transferde mutlu son çok yakın... Rosier'in siyah-beyazlı formayı yeniden giymesi an meselesi. Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'la 4.5 milyon euro karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. (Bjk spor haberi)
Beşiktaş'ta herkesin merakla beklediği transferde mutlu son çok yakın... Rosier'in siyah-beyazlı formayı yeniden giymesi an meselesi. Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'la 4.5 milyon euro karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. Beşiktaş formasını giymek için can atan Fransız sağ bekle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Öte yandan N'Koudou dün sosyal medyasında Rosier'le sarıldığı fotoğrafı paylaştı. Rosier de bunu kendi hikayesinde paylaşarak kavuşacaklarını işaretini verdi.