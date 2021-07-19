Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:47
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri

CENK TOSUN

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde kiralık olarak takıma katılan Cenk Tosun, Benitez'in olumsuz raporu ile birlikte satış listesine çıkartıldı. Beşiktaş'ın eski forvetine teklif yapması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri

GEDSON FERNANDES

Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Ghezzal ve Rosier'in ardından Gedson Fernandes için de yarış başladı. Beşiktaş, Fernandes için teklifte bulundu.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri

DIEGO GODIN

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, stoper transferi için tecrübeli bir isme yöneldi. Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen tecrübeli futbolcu Diego Godin'i gündemine aldı. Beşiktaş, deneyimli yıldıza 1+1 yıllık sözleşme önerdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri

KORTNEY HAUSE

Ada basını, Beşiktaş'ın Aston Villa'nın 26 yaşındaki stoperi Kortney Hause için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Kortney Hause'nin 1 yıl sözleşmesi daha bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri

CHUBA AKPOM

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Chuba Akpom için girişimlerini sürdürüyor. Kariyeri boyunca çıktığı 272 maçta 74 gol atan ve 25 gol pası veren Chuba Akpom, Arsenal altyapısından yetişti.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın transferinde büyük aşama kaydetti. Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde imzayı atması bekleniyor.

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