Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Kortney Hause, Diego Godin, Gedson Fernandes... | BJK haberleri

MERT GÜNOK Ersin Destanoğlu'nun satılması ihtimaline karşı yeni kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme geldi. A Milli Takım'ın da kalesini koruyan Mert Günok için turuncu-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunma kararı aldı.

GEDSON FERNANDES Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. Ghezzal ve Rosier'in ardından Gedson Fernandes için de yarış başladı. Beşiktaş, Fernandes için teklifte bulundu.