Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bayram hediyesi Valentin Rosier

Son dakika transfer haberleri: Geçen sezon gösterdiği performansla çifte kupalı şampiyonluğa büyük katkıda bulunan Rosier transferinde Beşiktaş ile anlaşma noktasına gelen Sporting Lizbon, Galatasaray'ın devreye girip fiyat yükseltmesiyle ibreyi sarı-kırmızılılara çevirse de, oyuncunun kararlı tavrı Galatasaray'ın masadan kalkmasını sağlamlaştı. (BJK spor haberi)
Geçen sezon gösterdiği performansla çifte kupalı şampiyonluğa büyük katkıda bulunan Rosier transferinde Beşiktaş ile anlaşma noktasına gelen Sporting Lizbon, Galatasaray'ın devreye girip fiyat yükseltmesiyle ibreyi sarı-kırmızılılara çevirse de, oyuncunun kararlı tavrı Galatasaray'ın masadan kalkmasını sağlamlaştı. Portekiz ekibine daha önceki teklifini yeniden iletten Beşiktaş yönetimi Rosier'i duyurarak taraftarına bayram hediyesi vermek istiyor.