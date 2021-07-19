Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bayram hediyesi Valentin Rosier

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bayram hediyesi Valentin Rosier

Son dakika transfer haberleri: Geçen sezon gösterdiği performansla çifte kupalı şampiyonluğa büyük katkıda bulunan Rosier transferinde Beşiktaş ile anlaşma noktasına gelen Sporting Lizbon, Galatasaray'ın devreye girip fiyat yükseltmesiyle ibreyi sarı-kırmızılılara çevirse de, oyuncunun kararlı tavrı Galatasaray'ın masadan kalkmasını sağlamlaştı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bayram hediyesi Valentin Rosier
Geçen sezon gösterdiği performansla çifte kupalı şampiyonluğa büyük katkıda bulunan Rosier transferinde Beşiktaş ile anlaşma noktasına gelen Sporting Lizbon, Galatasaray'ın devreye girip fiyat yükseltmesiyle ibreyi sarı-kırmızılılara çevirse de, oyuncunun kararlı tavrı Galatasaray'ın masadan kalkmasını sağlamlaştı. Portekiz ekibine daha önceki teklifini yeniden iletten Beşiktaş yönetimi Rosier'i duyurarak taraftarına bayram hediyesi vermek istiyor.
SON DAKİKA