Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Willian Jose, Sergio Rico, Alex Teixeira...

Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan bir diğer kaleci ise, Fransız devi PSG'nin İspanyol futbolcusu Sergio Rico . Beşiktaş , yıldız isim için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor.

WILLIAN JOSE

siyah-beyazlı kulüpte birkaç gün önce gündeme gelen Willian Jose ismi iyice ağırlık kazanmaya başladı. 29 yaşındaki Brezilyalı forvetin menajeri ile geçtiğimiz günlerde ilk görüşmeyi gerçekleşitiren Beşiktaş, dün bir kez daha masaya oturdu. Futbolcu için Real Sociedad'a kiralama teklifi yapılacak.