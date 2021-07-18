Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Willian Jose, Sergio Rico, Alex Teixeira...

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
VALENTINE ROSIER
Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.
MERT ÇETİN
Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin, Süper Lig ekiplerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş da Mert için beklemeye geçti. Roma'nın kararı ardından harekete geçilecek.