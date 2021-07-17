Son dakika transfer haberi: Sinan Vardar Mehmet Topal'la ilgili o gerçeği açıkladı! Meğer 17 yıl önce...

O dönemin futbol şube sorumlusu Kıvanç Oktay, 'Aman Sinan ağabey burası Beylerbeyi mi?' deyince inanın ne diyeceğimi bilemedim. Listeyi o dönem kulüpte çalışıp sonradan menajerlik yapan Erdil Arpacı'ya verdim ama o da hiç ilgilenmedi bile... Ertesi sene o dönem Galatasaray yönetiminde çok sevdiğim dostum Ali Dürüst'le yemek yerken sohbette 'Türkiye'nin en iyi liberosu Mehmet Topal ' dedim. Çok kısa zaman sonra Galatasaray gidip Topal'ı transfer etti. Transferin olduğu gün Ali kardeşim aradı; 'Sinan Ağabey sen ağzından kaçırdın ama biz bu transferi kaçırmadık' dedi.

Beşiktaş geçtiğimiz gün Mehmet Topal transferini açıklayınca o günler güzlerimin önünden bir film şeridi gibi geçti. Ben de sizlere henüz 18 yaşında almadığımız Topal'ın 35 yaşında transfer edilmesinin hikayesini yazmak istedim. Mehmet Topal'ı tanırım. İyi bir aile babası ve gerçek bir profesyoneldir. Tecrübesiyle Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacaktır. Sevgili Mehmet; 17 yıl gecikmeyle de olsa 'Beşiktaş'a hoşgeldin".. Diyeceğim şu ki; futbolumuzda kafaların değişmesi gerek. Bu ülkede müthiş yetenekler var. Yeter ki onların önünü açalım ve futbolda gerçek başarıları yakalamak için düşünce devrimini yapalım.