Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan çifte bomba! Diego Costa ve Alex Teixeira İstanbul'a gelecek (BJK spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde gaza bastı.
Kartal'ın gündeminde bulunan dünya ünlü yıldız Diego Costa ve Alex Teixeira transferinde son dakika haberi geldi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın gündemine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Uzundurukan, Beşiktaş'ın transferleri için girişimlerini sürdürdüğü Diego Costa ve Alex Teixeira'nın bayram sonrası İstanbul'a geleceklerini söyledi.