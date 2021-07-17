Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan çifte bomba! Diego Costa ve Alex Teixeira İstanbul'a gelecek (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan çifte bomba! Diego Costa ve Alex Teixeira İstanbul'a gelecek (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş, transferde gaza bastı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Usta yorumcu, Kartal'ın transfer gündemine yer alan Diego Costa ve Alex Teixeira ile ilgili bomba gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 21:44 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 21:48
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan çifte bomba! Diego Costa ve Alex Teixeira İstanbul'a gelecek (BJK spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan çifte bomba! Diego Costa ve Alex Teixeira İstanbul'a gelecek (BJK spor haberi)

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde gaza bastı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan çifte bomba! Diego Costa ve Alex Teixeira İstanbul'a gelecek (BJK spor haberi)

Kartal'ın gündeminde bulunan dünya ünlü yıldız Diego Costa ve Alex Teixeira transferinde son dakika haberi geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan çifte bomba! Diego Costa ve Alex Teixeira İstanbul'a gelecek (BJK spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın gündemine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan çifte bomba! Diego Costa ve Alex Teixeira İstanbul'a gelecek (BJK spor haberi)

Uzundurukan, Beşiktaş'ın transferleri için girişimlerini sürdürdüğü Diego Costa ve Alex Teixeira'nın bayram sonrası İstanbul'a geleceklerini söyledi.

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