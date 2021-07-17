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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Menajerden Eder önerisi
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da sürüyor. Kadrosuna kaliteli bir forvet katmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş’a flaş bir transfer önerisi geldi. İddiaya göre Rus ekibi Lokomotiv Moskova’dan ayrılan ve şu anda boşta olan Portekizli golcü Eder’in Beşiktaş’a teklif edildiği ileri sürüldü. (Son dakika BJK transfer haberleri)
Kadrosuna kaliteli bir forvet katmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a flaş bir transfer önerisi geldi. İddiaya göre Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Portekizli golcü Eder'in Beşiktaş'a teklif edildiği ileri sürüldü. 33 yaşındaki santrforun menajerinin oyuncuyu uygun şartlarda getirebileceğini söylediği kaydedildi. Portekizli golcü geçen sezon 26 maçta 2 gol, 2 asistle oynamıştı.