Son Kartal Kenan

Ve Beşiktaş'ta beklenen açıklama dün yapıldı. Siyah-beyazlı kulüp, forvet oyuncusu Kenan Karaman ile anlaşıldığını resmen açıkladı. Akşam önce twitter'dan "memleketten haber var" etiketiyle paylaşım yapıldı. Saatler 19.03'ü gösterirken de "Beşiktaş'a hoş geldin Kenan Karaman" ifadesi ile transfer duyuruldu. Resmi siteden "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi. 3 yıllık anlaşma sağlanan gurbetçi oyuncu da taraftara mesaj göndererek "Şimdi tarihe geçme sırası bende" dedi.