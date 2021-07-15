Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko için Roma'dan açıklama geldi!

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen golcü futbolcu Edin Dzeko'nun geleceği netleşti. Takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun göreve başlamasının ardından Roma'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Boşnak futbolcuyla ilgili kulübün genel direktörü Tiago Pinto bir açıklama yaptı.

DAZN'a röportaj veren Pinto, adı Türk kulüpleriyle anılan Dzeko hakkında şunları dile getirdi:

Dzeko takımda çok mutlu ve motive. Fizik olarak da çok iyi durumda. Mourinho tüm oyuncularla anlaşıyor ama Dzeko ile farklı bir ilişkisi var. Bu sezon önemli bir oyuncumuz olmasını bekliyorum.