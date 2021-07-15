Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş forvet rotasını değiştirdi! Luuk de Jong bombası... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş forvet rotasını değiştirdi! Luuk de Jong bombası... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Golcü arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda rotasını çevirdi. Sürekli yeni taleplerle gelen Diego Costa, siyah-beyazlıların Luuk de Jong'a yönelmesine neden oldu. 30 yaşındaki futbolcu için teklif yapıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş forvet rotasını değiştirdi! Luuk de Jong bombası... (BJK spor haberi)

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Dzeko ve Mitrovic'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilmiş, Diego Costa ise listenin bir numarasına yazılmıştı. Sabah'ın haberine göre; ancak İspanyol futbolcunun sürekli taleplerinin değişmesinden dolayı daha fazla zaman kaybetmek istemeyen siyah beyazlılar, ibreyi Luuk de Jong'a çevirdi. Kartal, Hollandalı futbolcu için kulübü Sevilla'ya kiralama teklifinde bulundu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş forvet rotasını değiştirdi! Luuk de Jong bombası... (BJK spor haberi)

SEVİLLA MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

Mevcut kadrosunda Munir El Haddadi ve Youssef En-Nesyri'yi bulunduran İspanyol kulübü, bir forvet daha almayı planlıyor. Bu durumda De Jong, 4. santrfor konumuna düşecek. Oyuncunun 2.5 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmak isteyen Sevilla'nın, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Haziran 2023'e kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Hollandalı yıldızın da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş forvet rotasını değiştirdi! Luuk de Jong bombası... (BJK spor haberi)

KİMDİR?

Sevilla 38 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Luuk de Jong'u iki sezon önce 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'den transfer etmişti. Geride kalan sezonda 48 maça çıkan tecrübeli golcü, bu mücadelelerde 9 gol atarken, 1 de asist yapabildi.

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