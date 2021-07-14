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Son teklif yapıldı

Herkesin merakla beklediği transfer çalışması kuşkusuz Ghezzal... Cezayirli oyuncunun yeniden formayı giymesi için büyük bir çaba sarf eden Beşiktaş, dün menajer Anoiur Fazuli bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'la masaya oturmak için İstanbul'a gelen Anoiur Fazuli'ye son teklif iletildi, Leicester'e son teklif verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son teklif yapıldı
Herkesin merakla beklediği transfer çalışması kuşkusuz Ghezzal... Cezayirli oyuncunun yeniden formayı giymesi için büyük bir çaba sarf eden Beşiktaş, dün menajer Anoiur Fazuli bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'la masaya oturmak için İstanbul'a gelen Anoiur Fazuli'ye son teklif iletildi, Leicester'e son teklif verildi.
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