Beşiktaş'ın Kenan Karaman transferinin nedeni belli oldu! Sergen Yalçın'ın planı...

Şampiyon Beşiktaş, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi biten Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde de Kartal'ın gündemine gelen 27 yaşındaki milli futbolcuyla 3 yıllık kesin anlaşma sağlandı.

Siyah-beyazlılar yaklaşık bir ay önce kapalı kapılar arkasında gerçekleşen görüşmelerin ardından Kenan'la her konuda el sıkışmıştı. Mali açıdan yönetimin tüm kriterlerine uyan yetenekli oyuncu, teknik anlamda da Sergen Yalçın'ın elini bir hayli rahatlatacak. Boşta ve yerli olması nedeniyle yönetimin ısrarla transfer etmek istediği Kenan Karaman önümüzdeki sezon için 8+6 olarak belirlenen yabancı kısıtlaması konusunda ciddi bir seçenek olacak.



Milliyet'in haberine göre kanatlarda, forvet arkasında ve santrfor olarak oynayabilmesi yüzünden Kenan'ı tercih eden Teknik Direktör Sergen Yalçın, milli yıldızı hücum hattının tüm bölgelerinde kullanabilecek. Kenan Karaman birinci planda takımda kalması halinde Rachid Ghezzal'ın alternatifi olacak. Deneyimli oyuncu ihtiyaç halinde Kevin Nkoudou ve Cyle Larin'in pozisyonlarında da görev yapacak ve forma rekabeti oluşturacak.



Bu arada tatilini Bodrum'da geçiren ve birkaç gün içerisinde İstanbul'daki kampa katılacak olan Kenan Karaman'ın transferin sonuçlanması nedeniyle çok mutlu olduğu öğrenildi. Başka takımların listesinde olsa da uzun zaman önce Beşiktaş ile görüşmelere başlayan tecrübeli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle yıllık ücret olarak daha iyi teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.

TEIXEIRA YAKLAŞIYOR, COSTA OLABİLİR

Kartal, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Alex Teixeira ile yürütülen pazarlıkları hızlandırdı. Boşta olan Brezilyalı yıldızla yapılan görüşmelerin olumlu yönde sürdüğü aktarıldı. 10 numara pozisyonunda görev yapan yıldız oyuncunun imza parası ve yıllık garanti ücretle ilgili taleplerinde bir miktar indirim yaptığı vurgulandı. Pazarlıklarda aradaki farkın kapanması halinde resmi imzaların atılacağı ileri sürüldü.

Atletico Madrid'le sözleşmesi biten Diego Costa'nın ise Beşiktaş'tan yeni taleplerde bulunduğu iddia edildi. İspanyol golcünün yüksek senelik ücret ve imza parasının yanı sıra çeşitli bonuslar istediği kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetimin Diego Costa ile anlaşma zemini bulunamaması durumunda pazarlık masasından kalkacağı aktarıldı.