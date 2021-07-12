Telafide Beşiktaş da var

Beşiktaş, Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Telafide Ben de Varım" programına destek verirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret ederek yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Sporun çocukların hem zeka hem de duygusal gelişimi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, bu nedenle "Telafide Ben de Varım" programında yüzlerce sportif etkinliğe yer verildiğini belirtti. Sergen Yalçın da telafi etkinlikleri için destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Kısa süren sohbetin ardından Bakan Selçuk ve Sergen Yalçın, "Telafide Ben de Varım" tişörtleriyle sahaya çıktı. Bakan Selçuk, öğrencilerle futbol oynayıp bol bol sohbet etti. Yalçın, Bakan Selçuk'a 06 numaralı Ziya Selçuk yazılı kırmızı Beşiktaş forması hediye etti.