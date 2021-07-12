Beşiktaş Uros Spajic transferi için görüşmelere başladı! Yapılan teklif...

Forvet, orta saha, kanat, bek derken stoper arayışlarına da devam eden siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Rus ekibi Kransnodar'ın Sırp futbolcusu Uros Spajic oldu.

Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Rus yetkililerin, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Spajic'i bonservisiyle göndermek istediği ancak Beşiktaş yönetiminin sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.