Beşiktaş Uros Spajic transferi için görüşmelere başladı! Yapılan teklif...

Forvet, orta saha, kanat, bek derken stoper arayışlarına da devam eden siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Rus ekibi Kransnodar'ın Sırp futbolcusu Uros Spajic oldu.
Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Rus yetkililerin, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Spajic'i bonservisiyle göndermek istediği ancak Beşiktaş yönetiminin sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.
Görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Beşiktaş'ın piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan 1.88 boyundaki stoperi 500 bin euro'ya kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Sırp stoper daha önce Anderlecht, Toulouse, Kızılyıldız formaları giydi.