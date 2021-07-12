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Beşiktaş Uros Spajic transferi için görüşmelere başladı! Yapılan teklif...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isterken, savunmaya sürpriz bir ismi dahil etmek istiyor. Beşiktaş, şu anda Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen Uros Spajic için transfer görüşmelerine başladı ve teklifini iletti. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Uros Spajic transferi için görüşmelere başladı! Yapılan teklif...

Forvet, orta saha, kanat, bek derken stoper arayışlarına da devam eden siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Rus ekibi Kransnodar'ın Sırp futbolcusu Uros Spajic oldu.

Beşiktaş Uros Spajic transferi için görüşmelere başladı! Yapılan teklif...

Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi yapıldığı iddia edildi. Rus yetkililerin, 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Spajic'i bonservisiyle göndermek istediği ancak Beşiktaş yönetiminin sadece kiralık formülü üzerinde durduğu kaydedildi.

Beşiktaş Uros Spajic transferi için görüşmelere başladı! Yapılan teklif...

Görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Beşiktaş'ın piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan 1.88 boyundaki stoperi 500 bin euro'ya kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Sırp stoper daha önce Anderlecht, Toulouse, Kızılyıldız formaları giydi.

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