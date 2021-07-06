Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı eski yönetici Erol Kaynar açıkladı! İşte Kartal'ın istediği 4 oyuncu... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı eski yönetici Erol Kaynar açıkladı! İşte Kartal'ın istediği 4 oyuncu... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Transfer gündemine dair açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı olarak görev yapan Erol Kaynar, Kartal'ın ilgilendiği oyuncuları açıkladı. İşte o isimler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 11:33
Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı eski yönetici Erol Kaynar açıkladı! İşte Kartal'ın istediği 4 oyuncu... (BJK spor haberi)

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin eski danışmanı olarak görev yapan Erol Kaynar, transfer gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Kaynar, transferle gündeme gelen isimleri de açıkladı. İşte o sözler...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı eski yönetici Erol Kaynar açıkladı! İşte Kartal'ın istediği 4 oyuncu... (BJK spor haberi)

"BRUMA, ONYEKURU'DAN FAYDALI"

Onyekuru gerçekten Beşiktaş'ın hedefi mi? Bilemiyorum. İyi bir oyuncu. Galatasaray'da başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben Bruma'nın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bruma, doğrudan kaleye giden bir oyuncu. Çok daha kararlı bir oyuncu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı eski yönetici Erol Kaynar açıkladı! İşte Kartal'ın istediği 4 oyuncu... (BJK spor haberi)

"BRUMA VE DE JONG GERÇEK HEDEF"

Onyekuru değil, Bruma Beşiktaş'ın gerçek hedefi. Erdal Torunoğulları, PSV ile şu anda bağlantılı. Ayrıca Luuk de Jong ile de Beşiktaş ilgileniyor. Erdal Torunoğulları bu konuda da bağlantıya geçti

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı eski yönetici Erol Kaynar açıkladı! İşte Kartal'ın istediği 4 oyuncu... (BJK spor haberi)

"COSTA İLE PAZARLIK SÜRÜYOR"

Beşiktaş'ın şu anda forvetteki birinci opsiyonu halen Diego Costa. Diego Costa'dan kesin karar vermesini bekliyordu Beşiktaş. Halen pazarlıklar sürüyor. Çin'den astronomik bir teklif gelirse diye korkuyorum ama oyuncu da Beşiktaş'ta oynamak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı eski yönetici Erol Kaynar açıkladı! İşte Kartal'ın istediği 4 oyuncu... (BJK spor haberi)

"İMZA PARASI VERMEK İSTEMİYOR"

Beşiktaş Diego Costa'ya imza parası vermek istemiyor. Yıllık kazanç konusunda limitleri biraz daha yükselterek Beşiktaş bu transferi bitirebilir. Diego Costa, Beşiktaş'ın isteği. Larin kalsa bile Beşiktaş 2 tane forvet alacak. Bunlardan birinin Costa olacağını düşünüyorum.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı eski yönetici Erol Kaynar açıkladı! İşte Kartal'ın istediği 4 oyuncu... (BJK spor haberi)

"BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ"

Gedson Fernandes, Sergen Yalçın'ın beğendiği oyunculardan birisi. Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi konusunda devreye girdi. Bunu da doğrudan biliyorum.

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