Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı eski yönetici Erol Kaynar açıkladı! İşte Kartal'ın istediği 4 oyuncu... (BJK spor haberi)

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin eski danışmanı olarak görev yapan Erol Kaynar, transfer gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Kaynar, transferle gündeme gelen isimleri de açıkladı. İşte o sözler...

"BRUMA, ONYEKURU'DAN FAYDALI" Onyekuru gerçekten Beşiktaş'ın hedefi mi? Bilemiyorum. İyi bir oyuncu. Galatasaray'da başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben Bruma'nın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bruma, doğrudan kaleye giden bir oyuncu. Çok daha kararlı bir oyuncu.