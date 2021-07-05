Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Bruma... (BJK FB spor haberi)

Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği belirtildi.

2013'te Galatasaray 'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti.