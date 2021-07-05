Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Bruma... (BJK FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig ekipleri gelecek sezon şampiyon olacak kadrolarını kurmak için çalışmalarını son sürat sürdürüyor...
Spor Toto Süper Lig ekipleri gelecek sezon şampiyon olacak kadrolarını kurmak için çalışmalarını son sürat sürdürüyor...
Lige başlamadan önce kadrolarını güçlendirmek isteyen Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi.
Tancredi Palmeri'nin haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma için devreye girdi.
Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği belirtildi.
2013'te Galatasaray 'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti.
2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Özetle, tecrübeli oyuncu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.