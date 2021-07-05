Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Bruma... (BJK FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Bruma... (BJK FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekipleri gelecek sezon için çalışmalarını son sürat sürdürüyor... Lige başlamadan önce kadrolarını güçlendirmek isteyen Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. İki dev ekip Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma için devreye girdi. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri - BJK FB haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Bruma... (BJK FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig ekipleri gelecek sezon şampiyon olacak kadrolarını kurmak için çalışmalarını son sürat sürdürüyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Bruma... (BJK FB spor haberi)

Lige başlamadan önce kadrolarını güçlendirmek isteyen Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Bruma... (BJK FB spor haberi)

Tancredi Palmeri'nin haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma için devreye girdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Bruma... (BJK FB spor haberi)

Geride bıraktığımız sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren ve bonservisi PSV Eindhoven'da bulunan 26 yaşındaki futbolcuyu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Bruma... (BJK FB spor haberi)

2013'te Galatasaray 'a 13 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2015'te Sociedad'a 1.9 milyon Euro'ya kiralanması sonrasında 2017'de Leipzig'e 15 milyon Euro'ya gitmişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya! Bruma... (BJK FB spor haberi)

2019'da ise PSV, yıldız oyuncuyu 12 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Özetle, tecrübeli oyuncu için şu ana kadar 41.9 milyon Euro bonservis ödendi.

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