Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan açıkladı! Galatasaray'dan teklif aldı mı?

Gelecek sezon hem şampiyon ünvanını korumak hem de alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı renklerine bağladı. 27 yaşındaki oyuncu takımının kampına katılırken samimi açıklamarda bulundu.

İşte Salih Uçan'ın o sözleri:

Ümit ediyorum ki iki taraf için doğru bir tercih olur. Güzel bir günler beni bekliyor.

Sakatlıkla ilgili şu anda bir şeyim kalmadı, sadece iz kaldı. Sakatlığımdan itibaren 1 ay sonra geçecek bir durumdu, tamamen atlattım. Yeni sezonla ilgili ümit ediyorum ki oynayabildiğim kadar oynamak ve takımıma skor katkısı vermek istiyorum.

"KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Sadece skor olarak değil mücadele olarak da güzel bir başarı sağlamak istiyorum. Aynı şekilde katkı vermek istiyorum. Beşiktaş'ın hedefi kupa kazanmaktır, benim de hedefim o.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım Roma formasıyla, Beşiktaş'la ikinci olacak. İnşallah kafamız dik bir şekilde o maçlara çıkar ve ülkemizi gururlandırırız.

Çok değerli isimler ve şampiyonluk yaşamış isimlerle yarış içinde olacağım. Kariyerimde dünya yıldızı diyebileceğim birçok isimle oynadım, bu isimlerle mücadele edecek olmak mutluluk verici. Hem de ilerisi için bu durumu şans olarak görüyorum.

"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIN MI?"

Transfer süreci kolay olmadı, Alanya'da çok güzel günler geçirdim. Diğer takımlar da beni istedi, Beşiktaş'ı tercih etmemde birçok sebep vardı. Bucaspor zamanında da Beşiktaş beni istedi, kısmet bu zamanaymış. Şampiyonlar Ligi'nde yer alması, Sergen Yalçın'ın olması bir etkendi.

"RAHAT HİSSETTİĞİM POZİSYON 8 NUMARA"

Bucaspor'dan itibaren memleketimin plakası olan 48 numarayı tercih ettim, Alanyaspor'da değişikliğe gittim ve 8'i tercih ettim. Beşiktaş'ta da 8 numarayı giyeceğim. 6 numarada oynadım, 8'de oynadım zaman zaman 10 numara da oynadım. Kendimi en rahat hissettiğim pozisyon 8 numara.

Çift yönlü oynayan bir kişiliğim var. Atak yapmayı seviyorum ve kendi sahamdan top çıkarmayı da seviyorum. 8 numarayı o yüzden seviyorum. Nerede oynayacağıma hocamız karar verecektir.

Gelecek hedeflerim Beşiktaş formasını sahiplenmek ve ilk 11'de oynamak istiyorum. Sergen Hoca transferde benim için etkiliydi, yorumcuyken benimle ilgili güzel yorumlar da yapmıştı. Formayı kapıp vermemek, şampiyonluk kazanmak ve güzel hizmetler vermek istiyorum.

"LJAJIC'LE BULUŞMAMIZ İYİ OLDU"

Adem Ljajic Roma'dan takım arkadaşım, çok karakterli ve iyi bir çocuk. Tekrar buluşmamız iyi oldu.