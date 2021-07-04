Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gündem forvet transferi! Cenk Tosun... (BJK haberi)

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta öncelik forvet transferi... Siyah-Beyazlılar, bir yandan golcü ararken bir yandan da Cenk Tosun'un yeniden bedelsiz kiralanması için Everton ile görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz ekibiyle anlaşılması halinde Cenk, futbola döndükten sonra da Beşiktaş forması giyecek. Bilindiği gibi tecrübeli golcü, geçen sezon BB Erzurum ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Cenk'in ekim ayından önce sahalara dönmesi beklenmiyor. Yıldız futbolcu planlanan sürede sahalara dönse bile 1.5, 2 ay Beşiktaş'ı yalnız bırakacak.