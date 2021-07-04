Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gündem forvet transferi! Cenk Tosun... (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gündem forvet transferi! Cenk Tosun... (BJK haberi)

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk Tosun ayrılıklarının ardından öncelik forvet transferi... Bu bölge için birçok isimle görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar, son olarak Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve 2022 yılına kadar İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi bulunan Cenk Tosun için görüşmelere tekrar başladı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 15:09
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gündem forvet transferi! Cenk Tosun... (BJK haberi)

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta öncelik forvet transferi... Siyah-Beyazlılar, bir yandan golcü ararken bir yandan da Cenk Tosun'un yeniden bedelsiz kiralanması için Everton ile görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz ekibiyle anlaşılması halinde Cenk, futbola döndükten sonra da Beşiktaş forması giyecek. Bilindiği gibi tecrübeli golcü, geçen sezon BB Erzurum ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Cenk'in ekim ayından önce sahalara dönmesi beklenmiyor. Yıldız futbolcu planlanan sürede sahalara dönse bile 1.5, 2 ay Beşiktaş'ı yalnız bırakacak.

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