Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Eliaquim Mangala... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hem sol ayaklı olan hem de atletik özelliklere sahip sert bir savunmacı istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, listesine Valencia ile yeni sözleşme imzalamayan ve serbest statüde olan yıldız stoper Eliaquim Mangala'yı dahil etti.
Yeni Asır'ın haberine göre; Kariyerinde daha önce Porto, Manchester City, Everton formaları da giyen Fransız stoper için harekete geçen Kara Kartal, oyuncunun bonservisinin elinde olması sebebiyle bir hayli istekli.
10 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği kriterlere bire bir uyan 30 yaşındaki savunma oyuncusunun, şartların oluşması durumunda gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.