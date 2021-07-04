Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Eliaquim Mangala... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Eliaquim Mangala... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeniden göreve gelmesiyle arayışlarını sürdüren siyah beyazlılardan flaş bir hamle geldi. Kartal, La Liga ekibi Valencia ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki yıldız oyuncu Eliaquim Mangala'yı gündemine aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 09:46
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Eliaquim Mangala... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hem sol ayaklı olan hem de atletik özelliklere sahip sert bir savunmacı istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, listesine Valencia ile yeni sözleşme imzalamayan ve serbest statüde olan yıldız stoper Eliaquim Mangala'yı dahil etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Eliaquim Mangala... (BJK spor haberi)

Yeni Asır'ın haberine göre; Kariyerinde daha önce Porto, Manchester City, Everton formaları da giyen Fransız stoper için harekete geçen Kara Kartal, oyuncunun bonservisinin elinde olması sebebiyle bir hayli istekli.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Eliaquim Mangala... (BJK spor haberi)

10 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ

Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği kriterlere bire bir uyan 30 yaşındaki savunma oyuncusunun, şartların oluşması durumunda gelecek sezon siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Eliaquim Mangala... (BJK spor haberi)

Mangala geçen sezon Valencia formasıyla toplam 10 maça çıktı. Manchester City, 2014 yılında Mangala için Porto'ya 45 milyon Euro ödemişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Eliaquim Mangala... (BJK spor haberi)

SALİH UÇAN İMZALADI

Beşiktaş'ta daha önce anlaşmaya varılan Salih Uçan dün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Eliaquim Mangala... (BJK spor haberi)

27 yaşındaki yıldız oyuncu yıllık 8 milyon lira ücret alacak. Salih Uçan, siyah-beyazlı ekip ile yarın antrenmanlara çıkacak. Öte yandan Beşiktaş, Gökhan Töre ile de 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

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