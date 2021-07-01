Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın ilk transferi Hollanda'dan! Elayis Tavşan ile anlaşma sağlandı

Teknik direktör Sergen Yalçın'la uzun süren görüşmeler sonrasında el sıkışan Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmak isterken, bu doğrultuda ilk adımlar atılmaya başlandı.
BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO!
Siyah beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan genç futbolcu Elayis Tavşan için kulübü NEC Nijmegen ile anlaşmaya vardı. Hürriyet'in haberine göre; sağ ve sol kanatta oynayabilen ve her iki ayağını da kullanan Elayis için Beşiktaş yönetiminin, Hollanda ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. 20 yaşındaki futbolcu da pazartesi günü İstanbul'a gelecek.
BABASI SURİNAMLI, ANNESi TÜRK ASILLI
30 Nisan 2001'de Rotterdam'da doğan Elayis Tavşan baba tarafından Surinam, anne tarafından ise Türk asıllı. 2008'de altyapısına girdiği Sparta Rotterdam'dan 2019'da kiralık olarak Telstar'a gitti. Geçen sezon 200 bin Euro bonservisle NEC Nijmegen'e transfer oldu. 2 yıl daha mukavelesi bulunan genç futbolcu geçen sezon Hollanda 2. Ligi'nde 37 karşılaşmada görev alırken 11 gol attı 7 de asist yaptı.