Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın ilk transferi Hollanda'dan! Elayis Tavşan ile anlaşma sağlandı

Teknik direktör Sergen Yalçın'la uzun süren görüşmeler sonrasında el sıkışan Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmak isterken, bu doğrultuda ilk adımlar atılmaya başlandı.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO! Siyah beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan genç futbolcu Elayis Tavşan için kulübü NEC Nijmegen ile anlaşmaya vardı. Hürriyet'in haberine göre; sağ ve sol kanatta oynayabilen ve her iki ayağını da kullanan Elayis için Beşiktaş yönetiminin, Hollanda ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. 20 yaşındaki futbolcu da pazartesi günü İstanbul'a gelecek.