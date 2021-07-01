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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın ilk transferi Hollanda'dan! Elayis Tavşan ile anlaşma sağlandı

Teknik direktörü Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk takviyesini Hollanda'dan yapıyor... Siyah-beyazlıların, geçen sezon da takip ettiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu Elayis Tavşan için Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Beşiktaş'ın Elayis Tavşan için ödeyeceği bonservis bedeli ve genç oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 11:17
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın ilk transferi Hollanda'dan! Elayis Tavşan ile anlaşma sağlandı

Teknik direktör Sergen Yalçın'la uzun süren görüşmeler sonrasında el sıkışan Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmak isterken, bu doğrultuda ilk adımlar atılmaya başlandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın ilk transferi Hollanda'dan! Elayis Tavşan ile anlaşma sağlandı

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO!

Siyah beyazlılar, uzun süredir gündeminde yer alan genç futbolcu Elayis Tavşan için kulübü NEC Nijmegen ile anlaşmaya vardı. Hürriyet'in haberine göre; sağ ve sol kanatta oynayabilen ve her iki ayağını da kullanan Elayis için Beşiktaş yönetiminin, Hollanda ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. 20 yaşındaki futbolcu da pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın ilk transferi Hollanda'dan! Elayis Tavşan ile anlaşma sağlandı

BABASI SURİNAMLI, ANNESi TÜRK ASILLI

30 Nisan 2001'de Rotterdam'da doğan Elayis Tavşan baba tarafından Surinam, anne tarafından ise Türk asıllı. 2008'de altyapısına girdiği Sparta Rotterdam'dan 2019'da kiralık olarak Telstar'a gitti. Geçen sezon 200 bin Euro bonservisle NEC Nijmegen'e transfer oldu. 2 yıl daha mukavelesi bulunan genç futbolcu geçen sezon Hollanda 2. Ligi'nde 37 karşılaşmada görev alırken 11 gol attı 7 de asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın ilk transferi Hollanda'dan! Elayis Tavşan ile anlaşma sağlandı

MİLLİ TAKIM ŞANSI VAR

Hollanda Milli Takımı'nda 10'ar kez U16 ve U17'de, 6 kez de U18'de görev yapan Elayis Tavşan U19 Milli Takım kadrosunda bulunuyor. Türkiye adına oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun da çalışma yürüttüğü öğrenildi.

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