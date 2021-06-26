Son dakika transfer haberi: Samsunspor'dan Nurullah Aslan açıklaması! Beşiktaş...

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, kalecileri Nurullah Aslan'a Süper Lig'den teklifler olduğunu ancak yüksek rakamlara ulaşılmadığı takdirde kendisini bırakmayı düşünmediklerini söyledi.

Yıldırım,yaptığı açıklamada, Nurullah'a Göztepe'nin ilgisini bildiklerini, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle ilgili de duyumları olduğunu kaydetti.

"NURULLAH'A İHTİYACIMIZ VAR"

Nurullah'ın kumaşının iyi olduğunu bildiklerini dile getiren Yıldırım, "Eğer satacaksak, bizi mutlu edecek parayı görmeden asla olmaz. Çünkü bu sene Nurullah'a ihtiyacımız var. Geçen sene istediğimiz performansı veremedi. Bu sene kendisiyle hocamız görüşüyor. Bizlere de söz verdi. Bu sene daha iyi sezon geçirecek. Samsunspor'un ölüsü şampiyonluğa oynar. Böyle bir durumda iyi bir tutanın, iyi bir de atanın olduktan sonra şampiyonluk zaten yüzde 60-70 gelir. Geri kalanı da takım oyunu. Nurullah konusunda başımızı döndürecek bir teklif gelmezse, kalecimizle yola devam edeceğiz. Çünkü 4 yıllık daha kontratımız var." ifadelerini kullandı.