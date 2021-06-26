Haberler Beşiktaş Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Meksika'dan Arturo Vidal için transfer açıklaması

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Meksika'dan Arturo Vidal için transfer açıklaması

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı bilinen Arturo Vidal ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bir dönem Real Madrid, Sevilla ve Inter gibi kulüplerde forma giyen ve şu sıralar yorumculuk yapan Ivan Zamorano, konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Buna göre Zamorano, oyuncuya 'ciddi teklif yapacak' kulübü duyurdu. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | Transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:13
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Meksika'dan Arturo Vidal için transfer açıklaması

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi arasında yer alan Arturo Vidal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dünyaca ünlü yıldızın geleceği henüz netlik kazanmazken, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı biliniyor.

Bununla beraber Şili'nin unutulmaz golcülerinden Ivan Zamorano, konuyla alakalı yaptığı yorumda Meksika ekibi Club America'nın, oyuncuya teklif yapacağını aktardı.

"COPA AMERICA SONRASI..."
Zamorano açıklamasında, "Bay Arturo Vidal! Bu adama Copa America'dan sonra kesinlikle birkaç teklif gelecek. Bunlardan biri de elbette ki, Meksika'dan Club America olacak." dedi.

SON DAKİKA