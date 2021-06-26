Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Meksika'dan Arturo Vidal için transfer açıklaması

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer hedefi arasında yer alan Arturo Vidal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dünyaca ünlü yıldızın geleceği henüz netlik kazanmazken, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı biliniyor.

Bununla beraber Şili'nin unutulmaz golcülerinden Ivan Zamorano, konuyla alakalı yaptığı yorumda Meksika ekibi Club America'nın, oyuncuya teklif yapacağını aktardı.

"COPA AMERICA SONRASI..."

Zamorano açıklamasında, "Bay Arturo Vidal! Bu adama Copa America'dan sonra kesinlikle birkaç teklif gelecek. Bunlardan biri de elbette ki, Meksika'dan Club America olacak." dedi.



