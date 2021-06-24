Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan çarpıcı itiraf! "Öleceğimi düşündüm vasiyet yazdım"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki sözleşme krizi çözüldü ve taraflar yeniden anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezonu iki kupayla kapatan Sergen Yalçın, kriz sürecinde yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı. İşte o röportajdan önce çıkanlar...

"Mental olarak çok yoruldum. Futbol yaşamım dahil hiçbir teknik adamlık döneminde hiç bu kadar sıkıntıya girmedim. Stres içinde olmadım. Üstelik Covid-19'a yakalandıktan sonra öleceğimi düşündüm. Vasiyetimi bile yazdım. Ancak moral ve motivasyonumu hep dik tutmaya çalıştım. Modumun düştüğü günler, hatta haftalar oldu. Sosyal medyada yazılan çizilenler. Beşiktaşlı yöneticilerle ters düştüğüm şeklinde yapılan haberler beni çok üzdü. Şunu bilsinler: Hehimizin ortak menfaati Beşiktaş. Ligler biter bitmez menajer arkadaşım Hakan Korkmaz ile Çeşme'ye kaçtım. 15 gün telefonlarımı kapattım. Bu süreç içerisinde yönetimle diyalog kopukluğu da oldu."