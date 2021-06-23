Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası sırada Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier var!

Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı forma altında adeta yeniden doğan Ghezzal için Leicester City ile yapılan görüşmelere kısa süre içinde hız verileceği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, şampiyonlukta başrolü oynayan Ghezzal'ın takımda kalması adına tüm şartları zorlayacağı ifade edildi. Birçok kulüpten teklif alan Cezayirli yıldızın da kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi çok istediği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin bitmesini beklediği aktarıldı.