Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası sırada Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier var!

Son dakika transfer haberi: 'ta sonrası sırada ve var!

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktör 'la yeniden anlaşma sağlanmasının ardından gündemde transferler var. Başarılı çalıştırıcının kadroda mutlaka görmek istediği ve ile ilgili harekete geçiliyor. ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:12
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası sırada Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier var!

Kartal'ın teknik patron 'la yeniden anlaşma sağlaması, kiralık sözleşmeleri biten yıldız oyuncuların durumunu yakından ilgilendiriyor. Sezonun bitmesiyle birlikte Montero İspanya'ya dönerken, Sergen Yalçın, ve 'in kesinlikle kadroda tutulmasını istemişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası sırada Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier var!

Milliyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı forma altında adeta yeniden doğan Ghezzal için Leicester City ile yapılan görüşmelere kısa süre içinde hız verileceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası sırada Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier var!

Siyah-beyazlı yönetimin, şampiyonlukta başrolü oynayan Ghezzal'ın takımda kalması adına tüm şartları zorlayacağı ifade edildi. Birçok kulüpten teklif alan Cezayirli yıldızın da kariyerini 'ta sürdürmeyi çok istediği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin bitmesini beklediği aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası sırada Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier var!

Maddi konularda daha önce anlaşma sağlanan Fransız sağ bek 'in ise ile Sporting'in anlaşması halinde kesin olarak takımda kalacağı vurgulandı.

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