Beşiktaş'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...
KENAN KARAMAN
Beşiktaş'ın uzun süredir menajeriyle görüşmeler sürdürdüğü Kenan Karaman için Sergen Yalçın'dan flaş bir karar geldi. Karaman'ın aradığı tarzda bir futbolcu olmadığını rapor eden Yalçın, işin ağırdan alınmasını istedi.
MAME DIOUF
1.1 Milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Mame Diouf için Beşiktaş girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.