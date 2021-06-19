Beşiktaş 'ın başında geçirdiği 1,5 sezonda 2 kupa kaldıran Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ederken, Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları da sürüyor. İşte o isimler...

KENAN KARAMAN

Beşiktaş'ın uzun süredir menajeriyle görüşmeler sürdürdüğü Kenan Karaman için Sergen Yalçın'dan flaş bir karar geldi. Karaman'ın aradığı tarzda bir futbolcu olmadığını rapor eden Yalçın, işin ağırdan alınmasını istedi.