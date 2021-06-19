Türk Milli Takımı'nda forma giyememesi üzerine Dorukhan'la daha önce ilgileri olan takımlar bir adım geri attılar. Turnuvadan hemen önce Dorukhan'ın transferi için devrede olan Lille ile Celta Vigo herhangi bir şekilde kapısını çalmadılar.
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e transfer şoku!
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... EURO 2020 kadrosuna dahil edilmesi sonrasında turnuvada göstereceği başarılı performans ile Avrupa'nın önemli liglerine transfer olmayı düşünen Dorukhan Toköz, transfer şoku yaşanıyor. Milli futbolcuya daha önce Celta Vigo ve Lille'in ilgisinin olduğu iddiaları gündeme gelirken, henüz resmi teklif yapılmaması yıldız ismi şoke etmiş durumda. | BJK haberleri
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 13:01