Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş yönetiminden uzun vadeli sözleşme istemedi

Son dakika haberi: yönetiminden uzun vadeli sözleşme istemedi

Son dakika haberi: ve 'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta teknik direktör ile görüşmeler sürüyor. Yalçın, "Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok." diyerek yönetimden 1 yıllık sözleşme istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Beşiktaş yönetiminden uzun vadeli sözleşme istemedi

Yeni sözleşme için üst üste görüşmelerin ardından anlaşmaya varan ile Başkan ve Asbaşkan , yarın son kez bir zirve yapacak. Sonrasında deneyimli hocanın 16 milyon TL ücret karşılığında 1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDE MADDİ KONULARI EN SONA BIRAKTI

Yönetimle maddi konuları en sona bırakan Yalçın, kulübü zora düşürme ihtimali olan tüm maddeleri elinin tersiyle itti.

Sabah'ın haberine göre; 48 yaşndaki hoca, "Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. ile aramda böyle bir şey söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

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