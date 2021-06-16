Haberler Beşiktaş Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş bombayı patlatıyor! Divock Origi

Son dakika transfer haberleri | bombayı patlatıyor!

ve 'nda şampiyonluğa uzanan 'ta yeni sezon öncesi teknik direktör bilmecesi devam ediyor. ile henüz anlaşamayan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımdan ayrılan 'ın yerine golcü arayışlarına geçen , gözünü 'un yıldızı 'ye dikti. İşte Beşiktaş'ın teklifi ve transferin son durumu...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:24
Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş bombayı patlatıyor! Divock Origi

Bu sezon hem 'de hem de 'nde taraftarını üzen , gelecek sezonun kadro yapılanması hakkında somut adımlar atmaya başlıyor. Bu anlamda ilk etapta gönderilecekler listesini belirleyen ekibinde ile yolların ayrılması planlanıyor.

Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş bombayı patlatıyor! Divock Origi

Bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asist yapan Origi'nin, bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu şartlardan ötürü Kırmızılar'ın 26 yaşındaki golcüyü kiralık olarak göndermek istediği öğrenildi. Ada basınında yer alan haberlere göre senelik 3.5 milyon Euro maaşı bulunan Belçikalı yıldız ile ilgilinen kulüpler arasında da yer alıyor.

Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş bombayı patlatıyor! Divock Origi

Ancak yüksek maaş yükü ile Siyah-Beyazlı ekibin, farklı bir önerisinin olması bekleniyor. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Origi'nin, 3.5 milyon Euro olan maaşının yarısını Kara , diğer yarısını ise 'ın ödemesi hedefleniyor.

Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş bombayı patlatıyor! Divock Origi

Eğer taraflar bu konuda el sıkışırsa, imza için adımlar atılacak. Öte yandan teknik heyetin de nedeniyle Origi'yi kadroda görmeyi bir hayli istediği bildirildi.

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