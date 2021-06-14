Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Elayis Tavşan'ın menajerinden transfer sözleri! "Beşiktaş'ın ilgisi doğru"

Son dakika spor haberi: 'ın menajerinden transfer sözleri! "'ın ilgisi doğru"

Son dakika spor haberi: Çifte kupalı şampiyon 'ta transfer operasyonu sürüyor. Transferde gelecek vaat eden isimlere ayrı bir önem veren siyah-beyazlılar, ekibi 'de forma giyen 20 yaşındaki oyuncu 'ı gündemine aldı. 'ın transfer teklifi ortaya çıktı ve genç futbolcunun menajerinden flaş açıklamalar geldi. İşte transferin detayları ve Beşiktaş'ın Elayis Tavşan teklifi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:40
Son dakika spor haberi: Elayis Tavşan'ın menajerinden transfer sözleri! "Beşiktaş'ın ilgisi doğru"

3 kulvarda yarışacak iddialı bir kadro kurmak isteyen için forması giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 'ın peşine düştü.

Son dakika spor haberi: Elayis Tavşan'ın menajerinden transfer sözleri! "Beşiktaş'ın ilgisi doğru"

'ın menajeri Said Boutahar, "'ın ilgisi olduğu doğru, Elayis'i gerçekten transfer etmek istiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Son dakika spor haberi: Elayis Tavşan'ın menajerinden transfer sözleri! "Beşiktaş'ın ilgisi doğru"

Hollanda basınında yer alan haberde, 'ın Elayis için ikinci bir teklifle Nijmegen'in kapısını çaldığı ve bu transferi noktalamak için büyük çaba içerisinde olduğu yazılmıştı. Gelen iddialara göre Beşiktaş, 1.5 milyon euro bonservis bedeli, bonuslar ile sonraki satışından da yüzde 20 pay ödenmesini önerdi.

Son dakika spor haberi: Elayis Tavşan'ın menajerinden transfer sözleri! "Beşiktaş'ın ilgisi doğru"

geçtiğimiz sezon Hollanda 2. Lig'inde 39 maçta 11 gol, 8 asistlik performans gösterdi.

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