Son dakika spor haberi: Elayis Tavşan'ın menajerinden transfer sözleri! "Beşiktaş'ın ilgisi doğru"

Hollanda basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Elayis için ikinci bir teklifle Nijmegen'in kapısını çaldığı ve bu transferi noktalamak için büyük çaba içerisinde olduğu yazılmıştı. Gelen iddialara göre Beşiktaş, 1.5 milyon euro bonservis bedeli, bonuslar ile sonraki satışından da yüzde 20 pay ödenmesini önerdi.