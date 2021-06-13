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Son dakika transfer haberleri | 'a sürpriz golcü! Aboubakar'ın yerine Assombalonga

Spor Toto 'de şampiyonluğa ulaşan , ile nikah tazelemeye hazırlanıyor. Transfer çalışmalarına da hız veren , 'a imza atan Aboubakar yerine Assombalonga'yı kadroya katmaya hazırlanıyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 19:57
Son dakika BJK transfer haberleri | Beşiktaş'a sürpriz golcü! Aboubakar'ın yerine Britt Assombalonga

yönetiminde 2020-2021 sezonunu ve 'nı kaldırarak tamamlayan , iki kupalı dönemin ardından yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Deneyimli teknik adamla 1 yıllık kontrat imzalayacak olan siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını hızlandırmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük katkısı bulunan 'ın 'a imza atmasıyla birlikte forvet bölgesinde büyük bir eksiklik oluşan siyah-beyazlılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş için son olarak ekiplerinde forma giyen ve şu an boşta olan forvet oyuncusu Assombalonga, önerildi.



Kariyerinin tamamını İngiltere'de geçiren Assombalonga, bu sezon formasıyla 32 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. 28 yaşındaki golcü oyuncu, 2011 yılında başladığı kariyerinde toplamda 346 maça çıktı ve 131 gol, 18 asistle oynadı.

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