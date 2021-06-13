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Son dakika transfer haberleri: şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu...

yönetiminin kadroya katmak için ekibi ile görüştüğü Cezayirli futbolcu 'dan flaş bir hamle geldi. Transferin gözdesi konumunda olan ve 5 takımın radarındaki 29 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlılardan ekstra 1 milyon euro daha ücret istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 07:11
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu...

'ta sezonun en dikkat çeken isimlerinden 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. Kulübe haber yollayan Ghezzal'ın geride kalan sezonda 1.5 milyon euro'ya oynadığını hatırlatarak 2.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların ise bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği kaydedildi. Tarafların tekrar pazarlık yapması bekleniyor. Ghezzal 17 gol pasıyla ligde asist kralı olmuştu.

AL NASSR İDDİASI
Öte yandan dün sosyal medyaya Ghezzal ile ilgili sürpriz bir iddia düştü. Oyuncunun ile anlaştığı yazılmaya başladı ancak ne kulüpten ne Ghezzal'den bir açıklama geldi. Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ta devam edeceğini her fırsatta söylüyor.

5 TAKIM PEŞİNDE
Öte yandan Ghezzal'e ve 'dan ikişer, 'dan ise bir takımın talip olduğu öğrenildi. 2 haftalığına tatilen çıkan Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'ı beklediği kaydedildi.

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