Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal şoke etti! Bunu kimse beklemiyordu...

Beşiktaş'ta sezonun en dikkat çeken isimlerinden Rachid Ghezzal 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini belirtirken talep ettiği ücret sıkıntı yarattı. Kulübe haber yollayan Ghezzal'ın geride kalan sezonda 1.5 milyon euro'ya oynadığını hatırlatarak 2.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların ise bu rakamın ortasını bulmak için opsiyon istediği kaydedildi. Tarafların tekrar pazarlık yapması bekleniyor. Ghezzal 17 gol pasıyla ligde asist kralı olmuştu.



AL NASSR İDDİASI

Öte yandan dün sosyal medyaya Ghezzal ile ilgili sürpriz bir iddia düştü. Oyuncunun Al Nassr ile anlaştığı yazılmaya başladı ancak ne kulüpten ne Ghezzal'den bir açıklama geldi. Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ta devam edeceğini her fırsatta söylüyor.



5 TAKIM PEŞİNDE

Öte yandan Ghezzal'e Rusya ve Fransa'dan ikişer, İtalya'dan ise bir takımın talip olduğu öğrenildi. 2 haftalığına tatilen çıkan Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'ı beklediği kaydedildi.