Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
RACHID GHEZZAL
"Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadeleriyle röportaj veren Rachid Ghezzal ile yapılan ilk görüşmeden olumsuz sonuç çıktı. Cezayirli yıldız ile yıllık ücret üzerinden anlaşma sağlanamadı.
VALENTINE ROSIER
Beşiktaş'a transfer olabilmek için direnen Valentine Rosier için Kartal resmi teklifini iletti. Beşiktaş, 500 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu olarak teklif verdi.