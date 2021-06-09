MARKO LIVAJA Siyah beyazlı kulübün Hırvat sol kanat oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmeyi de Erdal Torunoğulları'nın yaptığı öğrenildi. Hırvat kanat futbolcusu Beşiktaş'tan yıllık 1.7 milyon euro para talep etti. Beşiktaş'ın Livaja ile temasları devam ediyor.

TEEMU PUKKI Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın bu pozisyonda alternatifleri oldukça fazla. İngiltere Premier Lig ekiplerindne Norwich City forması giyen Teemu Pukki listeye giriş yaptı. Pukki, geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıdı.