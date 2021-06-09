Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani...

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın transfer listesindeki isimler! , Stevan Jovetic, ve ...

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon 'ta listesini genişletti. ile anlaşamayan Beşiktaş, 'in satılma ihtimali ve 'un sakatlığı sebebiyle forvete ağırlık verdi. Orta saha ve defans hattına da takviye yapmak isteyen 'ın listesine , Stevan Jovetic, ve gibi isimler de eklendi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 12:37
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

Son şampiyon , gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

RACHID GHEZZAL

" ve henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadeleriyle röportaj veren ile yapılan ilk görüşmeden olumsuz sonuç çıktı. Cezayirli yıldız ile yıllık ücret üzerinden anlaşma sağlanamadı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

VALENTINE ROSIER

'a transfer olabilmek için direnen için resmi teklifini iletti. Beşiktaş, 500 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu olarak teklif verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

SERGE AKA

Transfer çalışmalarını sürdüren 'da yeni bir isim gündeme geldi. Mısır Premier Lig'i ekiplerinden El-Gouna'da forma giyen Fildişili orta saha oyuncusu Serge Arnaud Aka, Kartal'ın listesinde yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

KOLO MUANI

'ın ilgilendiği isimlerden biri de Nantes forması giyen Kolo Guani oldu. Guani için devreye giren 2 takım çekildi. Beşiktaş masadaki tek takım olarak görüşmeleri sürdürüyor. Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

GEDSON FERNANDES

, geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen 'i kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. "Gelişim için Türkiye oldukça uygun" diyen Portekizli yıldız 'a da yeşil ışık yaktı. Devler Ligi önemli bir faktör olarak gözüküyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

MARKO LIVAJA

Siyah beyazlı kulübün Hırvat sol kanat oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmeyi de Erdal Torunoğulları'nın yaptığı öğrenildi. Hırvat kanat futbolcusu 'tan yıllık 1.7 milyon euro para talep etti. Beşiktaş'ın Livaja ile temasları devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

TEEMU PUKKI

Forvet arayışlarını sürdüren 'ın bu pozisyonda alternatifleri oldukça fazla. İngiltere Premier Lig ekiplerindne Norwich City forması giyen Teemu Pukki listeye giriş yaptı. Pukki, geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

STEVAN JOVETIC

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan , kaliteli golcü arayışlarını sürdürüyor. , Diego Costa, Dzeko gibi isimlerle de ilgilendi ancak rotasını Stevan Jovetic'e çevirdi. Granada'nın ilgilendiği Jovetic için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Nice gibi ekipler de devrede. Kartal, Devler Ligi kozunu kullanacak.

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