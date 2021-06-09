Boyd bonservisiyle Sivasspor yolunda

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sivasspor'a gönderdiği Tyler Boyd, siyah-beyazlıların yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Önümüzdeki sezonda ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Sivasspor, ABD'li yıldız Boyd'u bonservisiyle istiyor.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sivasspor'a gönderdiği Tyler Boyd, siyah-beyazlıların yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Önümüzdeki sezonda ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Sivasspor, ABD'li yıldız Boyd'u bonservisiyle istiyor. Yönetim; Sergen Yalçın'ın oyuncuyu takımda düşünmediği ve "Takım baksın" dediği için Sivasspor'un teklifine sıcak bakıyor.