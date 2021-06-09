Haberler Beşiktaş Boyd bonservisiyle Sivasspor yolunda

Boyd bonservisiyle yolunda

'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak 'a gönderdiği , siyah-beyazlıların yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Önümüzdeki sezonda ülkemizi 'nde temsil etmeye hazırlanan Sivasspor, ABD'li yıldız Boyd'u bonservisiyle istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Boyd bonservisiyle Sivasspor yolunda
'ın geçtiğimiz sezon kiralık olarak 'a gönderdiği , siyah-beyazlıların yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Önümüzdeki sezonda ülkemizi 'nde temsil etmeye hazırlanan Sivasspor, ABD'li yıldız Boyd'u bonservisiyle istiyor. Yönetim; 'ın oyuncuyu takımda düşünmediği ve "Takım baksın" dediği için Sivasspor'un teklifine sıcak bakıyor.
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