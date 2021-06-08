Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Salih Uçan transferini bitirdi!

Son dakika transfer haberi: transferini bitirdi!

Son dakika transfer haberi: ve 'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş ilk transferini de gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar 'a veda eden ile her konuda anlaşma sağladı. 'ın 2021-22 yaz transfer döneminin 10 Haziran Perşembe günü resmen başlamasının ardından transferi açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 12:34
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Salih Uçan transferini bitirdi!
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