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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş için Erkan Eyibil iddiası

Türk takımlarının yakından takip ettiği Erkan Eyibil için Beşiktaş ve devrede olduğu iddia edildi. Siyahbeyazlıların, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta sahayı takibe aldığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş için Erkan Eyibil iddiası
Türk takımlarının yakından takip ettiği Erkan Eyibil için Beşiktaş ve devrede olduğu iddia edildi. Siyahbeyazlıların, kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta sahayı takibe aldığı belirtildi.
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