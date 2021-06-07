HaberlerBeşiktaşSon dakika transfer haberleri | Beşiktaş için Erkan Eyibil iddiası
Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş için Erkan Eyibil iddiası
Türk takımlarının yakından takip ettiği Erkan Eyibil için Beşiktaş ve Başakşehir devrede olduğu iddia edildi. Siyahbeyazlıların, Mainz 05 kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta sahayı takibe aldığı belirtildi.
Türk takımlarının yakından takip ettiği Erkan Eyibil için Beşiktaş ve Başakşehir devrede olduğu iddia edildi. Siyahbeyazlıların, Mainz 05 kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta sahayı takibe aldığı belirtildi.