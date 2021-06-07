Beşiktaş'ta öncelik Lens & Boyd

Beşıktaş, devre arasında Karagümrük’e gönderdiği Lens ve Sivas’a kiralanan Boyd ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Bir yıllık mukavelesi bulunan Lens, bu sezon da kalırsa 1 milyon 800 bin euro alacak. ABD’li Boyd’un ise 2 yıllık daha mukavelesi var. Yönetim öncelikle bu isimleri elden çıkarmak istiyor.
Beşıktaş, devre arasında Karagümrük'e gönderdiği Lens ve Sivas'a kiralanan Boyd ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Bir yıllık mukavelesi bulunan Lens, bu sezon da kalırsa 1 milyon 800 bin euro alacak. ABD'li Boyd'un ise 2 yıllık daha mukavelesi var. Yönetim öncelikle bu isimleri elden çıkarmak istiyor.