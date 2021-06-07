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Beşiktaş'ta öncelik

Beşıktaş, devre arasında Karagümrük’e gönderdiği Lens ve Sivas’a kiralanan Boyd ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Bir yıllık mukavelesi bulunan Lens, bu sezon da kalırsa 1 milyon 800 bin euro alacak. ’li Boyd’un ise 2 yıllık daha mukavelesi var. Yönetim öncelikle bu isimleri elden çıkarmak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta öncelik Lens & Boyd
Beşıktaş, devre arasında Karagümrük'e gönderdiği Lens ve Sivas'a kiralanan Boyd ile yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Bir yıllık mukavelesi bulunan Lens, bu sezon da kalırsa 1 milyon 800 bin euro alacak. 'li Boyd'un ise 2 yıllık daha mukavelesi var. Yönetim öncelikle bu isimleri elden çıkarmak istiyor.
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